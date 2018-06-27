Transfer Borsası

Göz Göz'e Romalı stoper Castan
Defans hattına tecrübeli bir stoper transfer
etmeyi düşünen Göztepe, Roma'da oynayan Leandro Castan'ı gündemine aldı. Serie A ekibi ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper için bizzat görüşmeleri sürdüren başkan Mehmet Sepil
, transferi makul bir bedel karşılığı bitirmek istiyor. Fransız kulübü Caen forması giyen Damien Da Silva ile de ilgilenen İzmir ekibinin iki oyuncudan birini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Bobo Alanya yolunda
Bir dönem Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Brezilyalı santrfor Bobo'ya yeniden Türkiye yolu göründü. Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 33 yaşındaki golcüyle anlaştıklarını açıkladı. Avustralya ekibi Sydney'de harika bir sezonu geride bırakan Bobo, ligde 27 maçta 27 gol attı. Çapa ES-ES'te
Eskişehirspor,
teknik direktörlük görevine Fuat Çapa
'yı getirdi. 49 yaşındaki teknik adam, kırmızı- siyahlı takımla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eskişehir'in başarısı için bütün fedakarlıkları yapacağını belirten Çapa, "Eskişehirspor'u layık olduğu Süper Lig
'e çıkarmak istiyoruz. Kaliteli oyuncuları almamız önemli. 13-14 tane direkt oynayabilecek futbolcu transfer edeceğiz. İsimleri belirledik, görüşmeler yapılıyor" diye konuştu. ?Jonsson'la 2 yıl daha
Atiker
Konyaspor'la sözleşmesi sona eren başarılı orta saha oyuncusu Jens Jonsson, yeşil-beyazlı kulüple sözleşme yeniledi. 25 yaşındaki başarılı futbolcu iki yıl daha Konyaspor'da oynayacak. İki sezon önce Danimarka'nın Aarhus takımından transfer edilen Jonsson, toplam 65 maçta oynadı ve bir gol attı. ?Dadaş'a uçan kanat
Süper Lig'in yeni ekibi BŞB Erzurumspor, S.Lizbon forması giyen Heldon Ruma'nın transferinde mutlu sona çok yakın. Transferde büyük aşama kaydeden Erzurum'un, hızıyla dikkat çeken Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusunu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.