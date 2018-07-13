Transfer borsası

KORAY GÜNTER GENOA'DA
GALATASARAY ile sezon sonu biten sözleşmesi yenilenmeyen Koray Günter, İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya imza attı. 2013- 2014 sezonunda Borussia Dortmund
'dan sarıkırmızılı takıma gelen 23 yaşındaki stoper, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu
ile Roma'da oynayan Cengiz Ünder
'e rakip olacak. A.GÜCÜ'NDEN LOPEZ ATAĞI
İTALYAN basınının iddiasına göre Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, Udinese ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki Arjantinli golcü Maxi Lopez ile anlaşmak üzere. Geçmişte Milan ve Barcelona formalarını da giyen yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilerden gelen teklifi büyük oranda kabul ettiği ve son pürüzleri gidermek için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği iddia edildi. UMAR VE MUSA KONYA'YA
OSMANLISPOR'UN Süper Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Musa Çağıran ve Aminu Umar için Konyaspor, kiralama teklifi yaptı. Osmanlıspor ile büyük ölçüde anlaşan yeşil-beyazlı ekip iki oyuncuyla masaya oturdu ve imza aşamasına geldi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Umar ile 25 yaşındaki orta saha Musa Çağıran'a transfer sezonunun açılmasının ardından birçok kulüp talip olmuştu. Ç.RİZE SOL BEKİNİ BULDU
SÜPER Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, sol bek transferi için Hollandalı Miquel Nelom ile görüşmelere başladı. Geçen sezon Feyenoord'da oynayan, ikinci devre Sparta Rotterdam'a kiralanan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bitti. 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi'nde 167 maça çıktı.