Transfer gelişmeleri·

Kayseri Chery'yi kadrosuna kattı
KAYSERISPOR, Çin'in Guizhou Heng Feng takımı forması giyen 10 numara Jaronn Chery'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Oyuncunun ücretinin büyük bir bölümünün Çin kulübü tarafından karşılanacağı açıklandı.
Beykan Şimşek Osmanlıspor'da
GEÇTIĞIMIZ sezon Spor Toto 2. Lig ekibi SakaryasporAntalya
alık olarak forma giyen Fenerbahçeli Beykan Şimşek, Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor ile anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sven-Goran Eriksson Irak'a imzayı attı
70 YAŞINDAKİ Eriksson, Irak Milli Takımı
'nın yeni teknik direktörü oldu. Eriksson daha önce İngiltere, Meksika ve Fildişi Sahili milli takımlarını çalıştırmıştı. Kurt hocanın adı geçtiğimiz ay içinde Antalyaspor ile de anılmıştı.
Giresunspor Ergin Keleş ile anlaştı
GIRESUNSPOR,
Karagümrük'te forma giyen Ergin Keleş
ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ
imza töreninde, "Sezona iyi hazırlanıyoruz, takımımızın büyük bir kısmını yeniledik. Hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi.
Ç.Rize'de Tunay Torun tamam
ÇAYKUR Rizespor, Tunay Torun'u kiralamak için teklif yaptığı Medipol Başakşehir'den olumlu yanıt aldı. 28 yaşındaki oyuncu daha fazla forma giymek için Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti. Çaykur Rizespor'un Tunay ile imzaları atmasının an meselesi olduğu gelen haberler arasında.