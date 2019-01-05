Tek fiyat 5 milyon!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe,için yenidennabız yokladı. Kanarya, 28 yaşındakiorta saha içinAncak siyahbeyazlıekip, sözleşmesi 2020 yılında bitecekTolgay içinF.Bahçe bunun üzerineancak Beşiktaş,diyerek tok satıcı olduğunu gösterdi.Beşiktaş'ın reddettiği Ozan Tufan'ın yeni adresi ise Alanyaspor oldu.