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Tek fiyat 5 milyon!

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Tek fiyat 5 milyon!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kampa götürmediği Tolgay Arslan için yeniden nabız yokladı. Kanarya, 28 yaşındaki orta saha için 1 milyon Euro ve Şener Özbayraklı'yı teklif etti. Ancak siyahbeyazlı ekip, sözleşmesi 2020 yılında bitecek Tolgay için 5 milyon Euro istedi. F.Bahçe bunun üzerine Şener'in yanına Ozan Tufan'ı da dahil etti ancak Beşiktaş, "Takas istemiyoruz... 5 milyon Euro isteriz" diyerek tok satıcı olduğunu gösterdi.

OZAN ALANYA'YA KİRALANDI
Beşiktaş'ın reddettiği Ozan Tufan'ın yeni adresi ise Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi, uzun süredir kadro dışı kalan milli futbolcuyu 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladı.
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