Tek fiyat 5 milyon!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kampa götürmediği Tolgay Arslan
için yeniden
nabız yokladı. Kanarya, 28 yaşındaki
orta saha için 1 milyon Euro ve Şener Özbayraklı'yı teklif etti.
Ancak siyahbeyazlı
ekip, sözleşmesi 2020 yılında bitecek
Tolgay için 5 milyon Euro istedi.
F.Bahçe bunun üzerine Şener'in yanına Ozan Tufan'ı da dahil etti
ancak Beşiktaş, "Takas istemiyoruz... 5 milyon Euro isteriz"
diyerek tok satıcı olduğunu gösterdi. OZAN ALANYA'YA KİRALANDI
Beşiktaş'ın reddettiği Ozan Tufan'ın yeni adresi ise Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi, uzun süredir kadro dışı kalan milli futbolcuyu 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladı.