Vedat zorluyor!

Lazio’nun planlarında Kosovalı futbolcuyu Serie A’da bir takıma kiralamak var. 27 yaşındaki golcü ise F.Bahçe’ye dönmek için kulübüne baskı yapıyor
Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya verdiği Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında. Geçtiğimiz hafta içindemenajer değişikliğine giderekMirsad Türkcan'la anlaşması,oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüşhamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü ve "İstediğimtakımda forma giymeme izinverin" dediği öğrenildi.