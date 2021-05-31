Vedat zorluyor!

Fenerbahçe 17.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya verdiği Vedat Muriqi'i kiralık olarak kadrosuna katmayı amaçlıyor. Kosovalı futbolcunun da gönlü eski takımında.Ancak Lazio'nun büyük paralar karşılığı transfer ettiği Vedat için başka hesapları var. İtalyan kulübü, değerini tekrar yükseltmek istediği oyuncusunu Serie A'da bir takıma kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki golcünün tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmaları için kulüp yetkilileriyle görüştüğü vedediği öğrenildi.