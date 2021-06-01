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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Ekonomik Fener

VOLKAN DEMİR
Ekonomik Fener

Toplam yıllık gelirleri 12 milyon Euro’yu aşan Samatta, Gustavo, Sosa, Novak ve Tisserand’dan indirim talep eden sarı-lacivertliler, bu isimlerden en az üçünü gönderip rahatlamak istiyor

Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu hayli zorlu geçecek. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarılacivertliler, diğer yandan da mali yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf edecek. Yapılandırma anlaşması, imza atan tüm kulüplere maaş bütçesini yüzde 15 düşürme zorunluluğu getiriyor. Yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertliler, bu bütçeyi 42 milyon Euro yakınlarına çekmek zorunda. Bu da maaşı yüksek oyuncuların, daha düşük maaşlı isimlerle değişmesi anlamına geliyor. Samatta, Gustavo, Sosa, Novak, Tisserand gibi oyuncular bu noktada ön plana çıkıyor.

KİRALIKTAN DÖNEN OYUNCULAR DA GÖNDERİLECEK
5 oyuncunun toplam maaşı 12 milyon Euro'nun üzerinde. Bu futbolcular indirim talebine şu ana kadar yanıt vermedi. Sarı-lacivertliler aralarından en az üçünü gönderdiği takdirde ciddi anlamda rahatlama yaşayacak. Kiralıktan dönenlerin gönderilmesiyle de hedeflenen bütçe oluşturulmuş olacak.

FENERBAHÇE 'GÖNÜL'SÜZ!
KANARYA'NIN tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi. Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz... Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.

VEDAT-VİSCA ÇOK ZOR
FENERBAHÇE'DE adı sıklıkla anılan Vedat Muriqi ve Edin Visca'nın transferleri çıkmaza girdi. Visca, Başakşehir teknik heyetiyle yaptığı görüşme sonrası 1 yıl daha takımda kalma kararı aldı. Boşnak oyuncunun geçen sezon sakatlıklar dolayısıyla yeterli katkıyı veremediği takımına borçlu hissettiği öğrenildi. Vedat Muriqi'in ise takımda kalma ihtimali güçlendi. Lazio, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Kiralasa dahi İtalyan takımları dışında bir takıma vermeyecek.

BELÖZOĞLU'NU AÇIKLAYACAK MI?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz verdiği gibi 1 Haziran'da basının karşısına çıkıyor. Koç, bugün saat 15:30'da FBTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulunacak olan Koç, kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldıracak. Başkan Koç'un gelecek sezon takım planlamasına dair bilgiler vermesi bekleniyor.

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