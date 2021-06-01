Ekonomik Fener

Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu hayli zorlu geçecek. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen sarılacivertliler, diğer yandan da mali yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf edecek.Yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi bulunan sarı-lacivertliler, bu bütçeyi 42 milyon Euro yakınlarına çekmek zorunda. Bu da maaşı yüksek oyuncuların, daha düşük maaşlı isimlerle değişmesi anlamına geliyor.5 oyuncunun toplam maaşı 12 milyon Euro'nun üzerinde. Bu futbolcular indirim talebine şu ana kadar yanıt vermedi. Sarı-lacivertliler aralarından en az üçünü gönderdiği takdirde ciddi anlamda rahatlama yaşayacak. Kiralıktan dönenlerin gönderilmesiyle de hedeflenen bütçe oluşturulmuş olacak.KANARYA'NIN tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi.Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.FENERBAHÇE'DE adı sıklıkla anılan Vedat Muriqi ve Edin Visca'nın transferleri çıkmaza girdi.Boşnak oyuncunun geçen sezon sakatlıklar dolayısıyla yeterli katkıyı veremediği takımına borçlu hissettiği öğrenildi.Lazio, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor. Kiralasa dahi İtalyan takımları dışında bir takıma vermeyecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz verdiği gibi 1 Haziran'da basının karşısına çıkıyor. Koç, bugün saat 15:30'da FBTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulunacak olan Koç, kafalardaki tüm soru işaretlerini kaldıracak. Başkan Koç'un gelecek sezon takım planlamasına dair bilgiler vermesi bekleniyor.