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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Barış Alper aslan oldu

Barış Alper aslan oldu

G.Saray, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Keçiörengücü ile anlaştı. Ankara ekibine 1.5 milyon Euro para ve 2 genç verilecek

Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan'a imza attıran Cimbom, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı. Sezonu 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde 8 gol-5 asistle tamamlayan 2000 doğumlu hücum oyuncusu için 1.5 milyon Euro bonservisin yanında 2 genç oyuncu verilecek. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış için Beşiktaş ve Trabzon'la görüştüklerini ancak G.Saray ile anlaştıklarını bildirdi.

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Barış Alper aslan oldu
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