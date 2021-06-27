Barış Alper aslan oldu

G.Saray, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Keçiörengücü ile anlaştı. Ankara ekibine 1.5 milyon Euro para ve 2 genç verilecek
Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan'a imza attıran Cimbom, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği BarışAlper Yılmaz'ırenklerine bağladı. Sezonu 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde 8 gol-5 asistle tamamlayan 2000 doğumlu hücum oyuncusu için 1.5 milyon Euro bonservisin yanında 2 genç oyuncu verilecek. KeçiörengücüBaşkanı SedatTahiroğlu, Barışiçin Beşiktaş veTrabzon'la görüştükleriniancakG.Saray ile anlaştıklarınıbildirdi.