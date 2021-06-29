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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Alex Teixeira bize sınıf atlatır!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Alex Teixeira bize sınıf atlatır!

Ghezzal’ın yerine Brezilyalı oyuncuyu isteyen Sergen Yalçın, forvette ise Mitrovic hedefini koyup Diego Costa’yı da B planı olarak sundu. Rosier geri dönmezse bu bölgeye de takviye sırada

Son şampiyon Beşiktaş transferde henüz adım atmazken, teknik ekip ile Asbaşkan Emre Kocadağ dün yaptıkları görüşmede her detayı masaya yatırdı. Transferde nokta atışı yapmak isteyen ve sezonu geç açacak olması nedeniyle en rahat takım durumundaki Beşiktaş'ın ilk önce golcü transferini bitirmesi bekleniyor. İşte siyahbeyazlıların planı:

SERGEN YALÇIN ADINI VERDİ
Bu sezon ligde 8 gol atıp yaptığı 17 asistle de Kartal'ı kanatlandıran Rachid Ghezzal'ın vedası teknik heyetin en büyük üzüntüsü. Cezayirli oyuncunun yeniden kiralanmasına sıcak bakmayan ve yüksek bir bonservis de isteyen Leicester City'nin tutumu sonrasında B planı belirlendi. Son olarak Çin'de Jiangsu forması giyen ve bonservisi elinde olan Alex Teixeira ilk sırada… Sergen Yalçın'ın bu oyuncunun adını verdiği ve "Bize sınıf atlatır" dediği öğrenildi.

'SAĞ BEKTE KİMSEM YOK!'
VALENTIN Rosier'in ayrılığı sonrasında bu bölgede de soru işareti var. Fransız oyuncuyu geri isteyen Sergen Yalçın, elinde sağ bekte kullanacağı hiç oyuncu olmadığını ve bu bölgeye de acil takviye beklediğini vurguladı.

LJAJIC'IN YERINE TAKVIYE ŞART!
GEÇEN sezon takımın en önemli dinamiklerinden Josef'in yanına partner aranıyor. Teknik ekip istediği verimi alamadığı Adem Ljajic'in satılmasına olumlu bakarken pas özelliği üst seviyede olan bir orta saha oyuncusunun alınmasını da bekliyor.

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Alex Teixeira bize sınıf atlatır!
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