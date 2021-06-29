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Giriş Tarihi: 29.6.2021

En iyi Koita’yı izleyeceksiniz

YUNUS EMRE SEL
En iyi Koita’yı izleyeceksiniz

Başkan Ağaoğlu’nun “Taraftarlara başarı sözü veriyor musun?” sorusuna Koita’nın cevabı şöyle oldu: “Maksimum oynayıp, takımım için en iyisini yapmaya çalışacağım.”

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fode Koita dün 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Gineli futbolcunun 19 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Çok büyük bir camia ve aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki bir ağırlığı var. Bu formayı taşımak kolay değil. Şampiyonluğu hep isteyen, sabır kelimesinin bir şey ifade etmediği bir camia. Eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir" diye konuştu.

KONSANTRE OLACAĞIM
Tecrübeli forvet de "Çok konsantre olup en iyi performansımı göstermeyi hedefliyorum" deyince, mikrofonu eline alan Ağaoğlu, "Taraftarlar kendisinden başarı bekliyor. Bunun sözünü alabilir miyiz?" diye sordu. Koita da "Maksimum oynayıp, başarıyı elde etmek için en iyisini yapmaya çalışacağımın sözünü veririm" dedi.

NE OLDUĞUNU BİLSE İDMANA ÇIKAMAZ!
Gineli futbolcunun imza töreninde "Formayı beğendim" demesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Ben de kendisine 5 bin forma yazıyorum. Ne anlama geldiğini sonra anlatacağım. Çünkü birazdan idmana çıkacak, sağlığı buna el vermeyebilir" dedi

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