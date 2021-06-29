En iyi Koita’yı izleyeceksiniz

Başkan Ağaoğlu’nun “Taraftarlara başarı sözü veriyor musun?” sorusuna Koita’nın cevabı şöyle oldu: “Maksimum oynayıp, takımım için en iyisini yapmaya çalışacağım.”
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fode Koita dün 3 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Gineli futbolcunun 19 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Çok büyük bir camia ve aileye geldi. Trabzonsporformasının tabii ki bir ağırlığı var.Bu formayı taşımak kolay değil. Şampiyonluğu hep isteyen, sabır kelimesinin bir şey ifade etmediği bir camia. Eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir" diye konuştu.
KONSANTRE OLACAĞIM
Tecrübeli forvet de "Çok konsantreolup en iyi performansımı göstermeyihedefliyorum" deyince, mikrofonueline alan Ağaoğlu, "Taraftarlarkendisinden başarı bekliyor. Bununsözünü alabilir miyiz?" diye sordu.Koita da "Maksimum oynayıp, başarıyıelde etmek için en iyisini yapmayaçalışacağımın sözünü veririm" dedi.
NE OLDUĞUNU BİLSE İDMANA ÇIKAMAZ!
Gineli futbolcunun imza töreninde "Formayı beğendim" demesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, "Ben de kendisine 5 bin forma yazıyorum. Ne anlama geldiğini sonra anlatacağım. Çünkü birazdan idmana çıkacak, sağlığı buna el vermeyebilir" dedi