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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Hamsik coşkusu

Hamsik coşkusu

Slovak orta saha dün akşam sözleşme imzalamak için Trabzon’a geldi. Hamsik’i şehirde bordo-mavili futbolseverler, meşale ve tezahüratlarla karşıladı

Trabzonspor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı Marek Hamsik, dün akşam Trabzon'a geldi. EURO 2020'de grubunu üçüncü sırada bitirip turnuvaya veda eden Slovakya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 33 yaşındaki orta saha, şehirde büyük bir coşkuyla karşılandı. Bordomavili taraftarların tezahüratlar ve meşalelerle destek verdiği yıldız futbolcu, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verip, kendisini bekleyen araca bindi ve otele geçti. Tecrübeli futbolcu, bugün düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacak.

TATİLİN ARDINDAN TAKIMA KATILACAK
İmza töreninin ardından tatilini devam ettirmek için şehirden ayrılacak olan Marek Hamsik, bordo-mavililerin Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı 3. etap kamp çalışmasında takıma katılacak. Trabzonspor, Hamsik'e sezon başına 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca oyuncuya her sezon için 700 bin Euro imza parası verilecek.

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Hamsik coşkusu
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