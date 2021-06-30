Caulker F.Bahçe’de

Yeni sezon çalışmalarına yarın başlayacak olan Fenerbahçe, ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun'un ardından İngiliz stoper Steven Caulker'ı da kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncusağlık kontrollerininyapılması içinİstanbul'a davetedilmiştir. Yapılacak sağlıkkontrollerinin ardından oyuncuile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 2018-19'un ara döneminde Alanyaspor'a transfer olan ve turuncu-yeşillilerde 85 maça çıkıp 6 gol ve 8 asist kaydeden 29 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor veBeşiktaş da istiyordu. 1.91 cm boyundaki Caulker, bonservisinin elinde olması nedeniyle de transferin gözdesiydi. Ayrıca Caulker, Ali Koç başkanlığındaKanarya'nın kadrosunakattığı 10. stoper oldu.