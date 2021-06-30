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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Caulker F.Bahçe’de

Caulker F.Bahçe’de
Yeni sezon çalışmalarına yarın başlayacak olan Fenerbahçe, ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun'un ardından İngiliz stoper Steven Caulker'ı da kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 2018-19'un ara döneminde Alanyaspor'a transfer olan ve turuncu-yeşillilerde 85 maça çıkıp 6 gol ve 8 asist kaydeden 29 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor ve Beşiktaş da istiyordu. 1.91 cm boyundaki Caulker, bonservisinin elinde olması nedeniyle de transferin gözdesiydi. Ayrıca Caulker, Ali Koç başkanlığında Kanarya'nın kadrosuna kattığı 10. stoper oldu.

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Caulker F.Bahçe’de
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