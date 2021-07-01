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Giriş Tarihi: 1.7.2021

Costa Kartal’a yakın

Costa Kartal’a yakın

Beşiktaş’ın yaptığı 2.3 milyon Euro’luk garanti ücret teklifi lie İspanyol forvetin beklentisi arasında ufak bir fark kaldı. Bonuslar konusunda da pazarlık sürüyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmayı planlarken, forvet hedefindeki ilk isim Diego Costa'ydı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuya imza attırmaya yaklaştı. Kartal'ın 2.3 milyon Euro'luk teklifi ile Costa'nın beklentisi arasında ufak bir fark kaldı. İmza parasından da vazgeçen oyuncu, bu ücretin bonuslar olarak mukaveleye konulmasını istedi. Beşiktaş orta yolu bulursa, İspanyol futbolcuyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Bu arada Asbaşkan Emre Kocadağ, dün TRT Spor'a şu açıklamaları yaptı: "Santrfora iki takviye yapmamız lazım. Diego Costa'ya ilgimiz var. Bizim şartlarımıza uyarsa olur."

GEDSON BIZE ÖNERİLDİ
"Kaan Ayhan'ı takımımızda görmek isteriz. Hem Türk hem de birkaç bölgede oynayabiliyor. Kulübüyle temas kuracağız. Gedson Fernandes bize önerildi. Kulübü kiralamayı düşünürse talip olabiliriz. Kenan Karaman ile belli noktaya geldik ama henüz süreç tamamlanmadı. Bizim istediğimiz noktada sonuçlanırsa olabilir. Sörloth'la ilgilenmiyoruz."

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Costa Kartal’a yakın
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