Rizespor'a savaşçı stoper
BAŞKANLIĞA Tahir Kıran'ın gelmesinden sonra yeniden yapılanmak için kolları sıvayan Çaykur Rizespor, transferde hız kesmiyor. Yeşilmavili ekip, İsveçli stoper Sebastian Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dahaönce ülkemizde F.Bahçe veBaşakşehir'de forma giyenSamuel Holmen'in kardeşiSebastian, son iki sezondurHollanda 1. Ligi'nde WillemII'de forma giyiyordu. 29yaşındaki oyuncu, abisi ile farklı pozisyonlarda oynadığını hatırlatarak, "Kendimi onunla kıyaslamıyorum ama aynı karakterde olduğumuzu düşünüyorum. Çok savaşçıyız ve çalışıyoruz. Kendimigöstereceğim" dedi.
Dünyanın yeni harikası!
NORVEÇ'İN başkenti Oslo'da başlayan Elmas Ligi'nde atletizm yükselen yıldızı Karsten Warholm, 400 metre engellide 29 yıllık dünya rekorunu kırdı. 25 yaşındaki Norveçli Warholm, 46.70'lik derecesiyle Kevin Young'ın 1992'de Barcelona'da aldığı 46.78'lik rekoru tarihe gömdü. Milli atletimiz YasmaniCapello ise 48.86 ile üçüncü sıradayer aldı. 2017 ve 2019 yıllarında Dünya Şampiyonu olan Warholm, 2018'de de Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
Şampiyon Koridordaki Çığlık VODAFONE FreeZone'un Riot Games iş birliğiyle düzenlediği, Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası, önceki gün Riot Games Espor Sahnesi'nde oynandı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ve 5G üzerinden canlı yayınlanan Vodafone FreeZone Wild Rift5G Turnuvası'nı Orman Kaçkınları'nı2-1 yenen 'Koridordaki Çığlık' takımıkazandı. Turnuvayı dört takım halinde 20 kişi oynarken, Gaming influencer'ları 'Zeonn' (Necati Akçay), 'Immortoru' (Furkan Tekeş), 'Oyunbros' (Tolgahan Türkben) ve 'Miafitz'in (Gözde Demiral) takım kaptanlığı yaptığı ekip ipi göğüsledi. Geriye kalan 16 oyuncuyu ise sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllüler yarıştı.