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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Abou: Beşiktaş’ı bıraktım çünkü…

Abou: Beşiktaş’ı bıraktım çünkü…
Sözleşmesının bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına konuştu. Beşiktaş'ta devam etmeme nedenini anlatan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü, "Futbol kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım ama Beşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Durumlar bazen bir futbolcunun kontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarla aramdaki bağ da çok iyiydi. Bana birçok teklif geldi. Al Nasr'a transfer olmayı seçtim. Bazen kendinize yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera arıyorsunuz" ifadesini kullandı.

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Abou: Beşiktaş’ı bıraktım çünkü…
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