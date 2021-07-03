Abou: Beşiktaş’ı bıraktım çünkü…

Sözleşmesının bitmesinin ardından Al Nasr ile anlaşan Vincent Aboubakar, Arabistan basınına konuştu. Beşiktaş'ta devam etmeme nedenini anlatan 29 yaşındaki Kamerunlu golcü, "Futbolkariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş'tayaşadım. İki kez Beşiktaş'ta zirveye çıktım amaBeşiktaş'ın sunduğu teklif benim için yeterlideğildi. Durumlar bazen bir futbolcununkontrolünden çıkabiliyor. Ayrıca, taraftarlaaramdaki bağ da çok iyiydi. Bana birçokteklif geldi. Al Nasr'a transfer olmayıseçtim. Bazen kendinize yeni bir meydanokuma ve yeni bir macera arıyorsunuz" ifadesini kullandı.