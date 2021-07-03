Ghezzal’da son tango

Leicester City ile pazarlıklarında önemli aşama kaydeden siyah-beyazlılar, gelecek hafta da tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturup yıllık 2.5 milyon Euro’luk teklifle işi bitirmeyi hedefliyor
Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Cezayirli yıldızınmenajeri AnoirFazuli ile gelecekhafta masaya oturacakolan yönetim,Leicester'da2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya3 yıllık kontrat ve yıllık2.5 milyon Euro teklifedecek.
LEİCESTER CİTY İNDİRİM YAPTI
İlk aşamada 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City ile bonservis görüşmeleri hızlandırılacak. Daha önce 7 milyon Euro isteyenİngiliz ekibinin, yapılan pazarlıklarsonrası 4-5 milyon Euro arası rakamarazı olduğu kaydedildi. Leicester City'nin indirim sebeplerinin, Ghezzal'ın bir yıllık sözleşmesinin kalması ve maaş yükünden kurtul
KARARINI VER COSTA! TRANSFER gündeminde sıcaklığını koruyan isimlerden Diego Costa karar aşamasında. Beşiktaş'ın maaş, bonus ve primler olmak üzere yıllık 2.9 milyonEuro'dan 2 yıllıkkontrat teklifettiği İspanyol golcüden kararını en geç hafta başında iletmesi istendi. 32 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak olan Beşiktaş'ı Benfica'nın önünde tutuyor ancak ailesinin Portekiz ısrarı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Costa'nın birkaç gün içerisinde teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Yönetim anlaşma olmazsa alternatif isimler için görüşmelere başlayacak.