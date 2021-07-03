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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Ghezzal’da son tango

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ghezzal’da son tango

Leicester City ile pazarlıklarında önemli aşama kaydeden siyah-beyazlılar, gelecek hafta da tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturup yıllık 2.5 milyon Euro’luk teklifle işi bitirmeyi hedefliyor

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.

LEİCESTER CİTY İNDİRİM YAPTI
İlk aşamada 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City ile bonservis görüşmeleri hızlandırılacak. Daha önce 7 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin, yapılan pazarlıklar sonrası 4-5 milyon Euro arası rakama razı olduğu kaydedildi. Leicester City'nin indirim sebeplerinin, Ghezzal'ın bir yıllık sözleşmesinin kalması ve maaş yükünden kurtul

KARARINI VER COSTA!
TRANSFER gündeminde sıcaklığını koruyan isimlerden Diego Costa karar aşamasında. Beşiktaş'ın maaş, bonus ve primler olmak üzere yıllık 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif ettiği İspanyol golcüden kararını en geç hafta başında iletmesi istendi. 32 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak olan Beşiktaş'ı Benfica'nın önünde tutuyor ancak ailesinin Portekiz ısrarı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Costa'nın birkaç gün içerisinde teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Yönetim anlaşma olmazsa alternatif isimler için görüşmelere başlayacak.

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Ghezzal’da son tango
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