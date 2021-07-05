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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Balotelli geliyor

Balotelli geliyor

Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor, Gana asıllı İtalyan yıldızla anlaştı. 30 yaşındaki forvet, imza atmak için haftaya Türkiye’de olacak

26 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmayı kafasına koyan Adana Demirspor, transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Galatasaray'dan gönderilen Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak sürpriz yapan Mavi Şimşekler, yıldız golcü Mario Balotelli'yi de imza aşamasına getirdi. Bonservisi elinde olan Gana asıllı İtalyan yıldızla büyük ölçüde anlaşan Güney ekibi, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

BRUMA İLE ANLAŞMA YAKIN
A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da "Yüzde 85 anlaştık. Önümüzdeki hafta gelecek. Türkiye'de başarılı olup Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" dedi. Öte yandan mavi-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda PSV'de oynayan Bruma ile de anlaşmaya çok yaklaştı.


70 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
GANA'DAN İtalya'ya göçen bir ailenin çocuğu… Ailesi bakımını yapamayınca İtalyan bir aileye evlatlık verilen Balotelli, daha sonra biyolojik ailesini tamamen hayatından çıkardı… Lumezzane'de aldığı altyapı eğitimi sonrasında İnter'le sahneye çıktı. İnter'de oynarken "Milan'ı tutuyorum" diyerek ilk olayını çıkaran yıldız futbolcu, sonrasında ise sayısız kez futbol dışı haberlere konu oldu. Balotelli için kariyeri boyunca toplam 70 milyon Euro bonservis ödendi.

BİR GÖRÜŞ
SUAT UMURHAN
Adana'da özel seyircisi olur!
Takım arkadaşına dart oku fırlattı, idmanda hocası Mancini ile kavga etti, tuvaletten havai fişek atmaya çalışırken tuvaleti yaktı… Bu olaylar silsilesinin sonu yok Balotelli'de! 18 yaşında İnter forması ile sahne aldığından bu yana futbolundan çok olayları ile gündeme geldi… Adana Demirspor taraftarı ile Balotelli'nin aynı çatı altında buluşması kadar enteresan bir futbol olayı yok ligimizde. Bazı isimler vardır, sırf o ne yapacak diye maçları izlersiniz… Balotelli bize her maç öncesi merak uyandıracak bir yıldız. Goller atıp katkı yapacağından şüphem yok. Yeter ki futbolun içinde kalsın!

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Balotelli geliyor
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