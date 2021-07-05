Fedayı yaptı imzayı attı

9.5 milyon TL’lik yıllık ücretini 8 milyon TL’ye indiren 28 yaşındaki futbolcu, “Sakatlık olmadan, kupalarla dolu 2 yıl yaşamak istiyorum” dedi
Galatasaray'da iç transferde 5. imza Emre Akbaba'dan geldi. Daha önce Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar dün de Emre Akbaba'nın kontratını 2022-23 sezonu sonuna kadar uzattı. 9.5 milyon liralık yıllık ücretini 8 milyon liraya indiren ve teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını istediği 28 yaşındaki on numara, "Bundanönceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılaroldu ama umarım önümüzdeki2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım içinsakatlıksız, kazasız, belasız geçer.Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla,kupalarla süslendiririz" dedi.
ÖNCE SABAH YAZDI
SABAH 2 Temmuz'da manşetinden verdiği haberde Emre Akbaba ile anlaşılacağını duyurmuştu.