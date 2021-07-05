Ghezzal’da rakip aslan

Beşiktaş geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal’ı tekrar kadrosuna katmak için bir hamle daha yapmaya hazırlanırken sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi
Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak formasını giyen ve 17 asist yaparakSüper Lig şampiyonluğuna büyük katkı veren Rachid Ghezzal'a yeni teklifini iletmeye hazırlanırken, Kartal'a bu transferde rakip çıktı. Siyah-beyazlıların 3 yıllıkkontrat ve 2.5 milyonEuro garanti ücretönereceği sağ kanat oyuncusu için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran LeicesterCity'nin minimum 2.5 milyonEuro talep ettiği ve 29 yaşındaki yıldızın da 2.7 milyon Euro maaş istediği ifade edildi. G.Saray 546 milyon TL'likharcama limiti şu an için dolmuşdurumda olduğu için henüz resmi bir hamle yapmazken, siyah-beyazlılar elini çabuk tutmaya çalışıyor.
BEŞİKTAŞ SEZONU AÇIYOR
Süper Lig'i Galatasaray'ın önünde averajla lider tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, yeni sezona bugün 'merhaba' diyecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 18.00'deki çalışma, bir hayli eksik kadro ile başlayacak. Sözleşmesi bitenler, kadro dışı bırakılanlar, sakatlar ve izinliler çıkarıldığında siyah-beyazlılar 16 oyuncu ile çalışacak. Beşiktaş, ikinci etap kamp için 24 Temmuz'da İspanya'ya gidecek. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın, U19 playoff'ları sonrası belirleyeceği genç isimleri A Takım'la antrenmana çıkaracak.
İŞTE KARTAL'IN SON DURUMU
Beşiktaş temmuz ayıyla birlikte iç ve dış transferde gaza bastı. Sözleşmesi sona eren Atiba ile 1, kaleci Utku ile 3 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, Gökhan Töre'nin sözleşmesini de 2 yıl uzattı. Ayrıca 27 yaşındaki forvet Kenan Karaman'la da prensipte anlaşıldı. Şu an tatilde olan oyuncu 4-5 gün sonra İstanbul'a geldiğinde son görüşme yapılacak. Stoper bölgesinde ise Kaan Ayhan'da maddi engele takılan Beşiktaş, rotayı Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya kırdı.
DOUGLAS VE LENS'E YASAK ÜSTÜNE YASAK
Sergen Yalçın, Karagümrük'ten dönen Lens'in yanı sıra Beşiktaş'la sadece 7 resmi maça çıkan Douglas'ı kamp kadrosuna almadı. FIFA kuralları gereği iki oyuncu A Takım'la aynı tesiste idman yapmak zorunda. Ancak yönetim bu oyuncular için katı kurallar getirdi. İdmana geç gelmeleri halinde noter tespiti yaptırılacak. Yemek için altyapı binasındaki restoranı kullanacaklar. Arabalarını A Takım oyuncularının otoparkına park edemeyecekler.