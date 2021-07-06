Beşiktaş’tan Luuk de Jong için teklif

Santrfor bölgesine 2 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Diego Costa'dan haber beklerken bir hamle daha yaptı. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Kartal, Sevilla'nın forveti Luuk de Jong'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Siyah-beyazlıların, Hollandalı futbolcu için kulübüne kiralama teklifi götürdüğü belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sevilla formasıyla ligde 34 maçta 4 gol attı. Kral Kupası'nda 7 karşılaşmada 3 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 mücadelede 2 gol kaydetti. EURO 2020'de ise Hollanda Milli Takımı'nın Avusturya ve Ukrayna maçlarında sonradan oyuna dahil olup toplam 12 dakika süre alabilirken skora etki edemedi.