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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Kapı 20 milyondan açıldı

Kapı 20 milyondan açıldı

Siyah-beyazlılar sonraki satıştan pay içerikli bir teklifle fiyatı aşağı çekmeye çalışacak. Burak, Bursaspor’un ‘evet’ demesi halinde Kartal olmaya çok sıcak

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş alternatifli bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Bursaspor'dan Burak Kapacak için geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan temaslar hız kazandı. Yeşil-beyazlılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı 20 milyon TL'den açtı. Beşiktaş, 2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Burak'ı alabilmek için sonraki satıştan pay içerikli teklifle Bursaspor'un isteğini biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. İki kulübün anlaşması halinde genç yıldız, siyahbeyazlı formayı giymeyi istiyor.

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Kapı 20 milyondan açıldı
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