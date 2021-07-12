6.5 milyonu gördük aşağıya inmeyiz!

F.Bahçe, Gabonlu golcü için 5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Güney temsilcisi, “Krasnodar geçen sezon 8 milyon Euro verdi. Şu an Avrupa’dan 6.5 veren var. Aşağı inmeyiz, takas istemeyiz” dedi
Kadroyu iyi bir forvet ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçensezon Süper Lig'de 22 golle kral olan Hataysporlu Boupendza'da karar kıldı. Oyuncu ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt alınca, güney ekibinin kapısını çaldı ve teklifte de 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak aldığı yanıt net oldu: "Geçen sene Krasnodar8 milyon Euro verdi. Şu an daAvrupa'dan bir takım6.5 milyon Euro veriyor. Bunun altına inemeyiz. Takas da istemeyiz." Gabonlugolcü dün Hatay'ınErzurum kampınakatıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
'NİANG'A TEKLİF YOK'
FENERBAHÇE yönetimi, Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı. Yöneticiler, Niang'ın kendilerine önerilen bir oyuncu olduğunu ancak Rennes kulübüyle herhangi bir görüşmeleri bulunmadığını belirtti.
REKOR
F.Bahçe, Türkiye'de 2 milyon YouTube abonesine ulaşan ilk spor kulübü oldu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta, hesabı açtıkları günden itibaren 5-6 milyon TL gelir elde ettiklerini açıklamış, bu rakamın büyümesi için çalıştıklarını söylemişti.