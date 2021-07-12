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Giriş Tarihi: 12.7.2021

6.5 milyonu gördük aşağıya inmeyiz!

VOLKAN DEMİR
6.5 milyonu gördük aşağıya inmeyiz!

F.Bahçe, Gabonlu golcü için 5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Güney temsilcisi, “Krasnodar geçen sezon 8 milyon Euro verdi. Şu an Avrupa’dan 6.5 veren var. Aşağı inmeyiz, takas istemeyiz” dedi

Kadroyu iyi bir forvet ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de 22 golle kral olan Hataysporlu Boupendza'da karar kıldı. Oyuncu ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt alınca, güney ekibinin kapısını çaldı ve teklifte de 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak aldığı yanıt net oldu: "Geçen sene Krasnodar 8 milyon Euro verdi. Şu an da Avrupa'dan bir takım 6.5 milyon Euro veriyor. Bunun altına inemeyiz. Takas da istemeyiz." Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

'NİANG'A TEKLİF YOK'
FENERBAHÇE yönetimi, Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı. Yöneticiler, Niang'ın kendilerine önerilen bir oyuncu olduğunu ancak Rennes kulübüyle herhangi bir görüşmeleri bulunmadığını belirtti.

REKOR
F.Bahçe, Türkiye'de 2 milyon YouTube abonesine ulaşan ilk spor kulübü oldu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta, hesabı açtıkları günden itibaren 5-6 milyon TL gelir elde ettiklerini açıklamış, bu rakamın büyümesi için çalıştıklarını söylemişti.

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6.5 milyonu gördük aşağıya inmeyiz!
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