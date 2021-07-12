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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Fırtına’dan Mert hamlesi

Fırtına’dan Mert hamlesi

Verona ile kiralık sözleşmesi devam eden milli futbolcu için nabız yoklayan bordo-mavililer, İtalyan ekibinden izin çıkması halinde hemen harekete geçerek transferi bitirecek

Dört transferi bitirip (Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita) kampa yetiştirerek rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, 5. isim için de harekete geçti. Edgar ve Vitor Hugo'yu yedekleyecek bir stoper arayan bordo-mavililer, Mert Çetin'i gündemine aldı. 2 sezon önce Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, tecrübe kazanması için bir başka İtalyan ekibi Verona'ya iki yıl kiralanmıştı.

VERONA'DAN İZİN BEKLENİYOR
Trabzonspor, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Mert'i Roma ekibinden istedi. Verona'nın da fazla forma şansı vermediği oyuncunun ayrılmasına sıcak bakması halinde transferin gerçekleşebileceği bildirilirken, mali şartlar üzerine görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Verona'da geçen sezon 7 kez oynayabilen Mert, Roma da ise 6 kez forma giydi.

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Fırtına’dan Mert hamlesi
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