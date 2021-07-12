Fırtına’dan Mert hamlesi

Verona ile kiralık sözleşmesi devam eden milli futbolcu için nabız yoklayan bordo-mavililer, İtalyan ekibinden izin çıkması halinde hemen harekete geçerek transferi bitirecek
Dört transferi bitirip (Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita) kampa yetiştirerek rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, 5. isim için de harekete geçti. Edgar ve VitorHugo'yu yedekleyecek bir stoper arayanbordo-mavililer, Mert Çetin'igündemine aldı. 2 sezon önce Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, tecrübe kazanması için bir başka İtalyan ekibi Verona'ya iki yıl kiralanmıştı.
VERONA'DAN İZİN BEKLENİYOR
Trabzonspor, 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Mert'i Roma ekibinden istedi. Verona'nın da fazla forma şansı vermediği oyuncunun ayrılmasına sıcak bakması halinde transferin gerçekleşebileceği bildirilirken, mali şartlar üzerine görüşmelerin yapıldığı kaydedildi. Verona'da geçen sezon7 kez oynayabilenMert, Roma daise 6 kez forma giydi.