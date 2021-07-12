Rotasyon için sürpriz hamle: Mehmet Topal

BEŞİKTAŞ, yerli transfer girişimlerinde sürpriz bir isimle temasa geçti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapıldı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon Başakşehir forması giyen milli futbolcuyu yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hemön libero olarak kullanmayı hedefliyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Yönetimle yaptığı ilk görüşmede maddi konularısorun etmeyeceğini söylediği belirtildi.