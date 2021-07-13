Peşin olursa 3 taksitle 4

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyahbeyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklentiValentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorununbozulmaması. Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Eurobonservisi kabul ettiği ancak peşin ödemeşartı koştuğu ifade edildi.Beşiktaş bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler'den, "Taksit olursa 4 milyonEuro isteriz" yanıtı aldı. 29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli de dün tekrar İstanbul'a geldi. Bugün taraflar bir kez daha görüşecek.
ROSİER 'PAY'I BEKLİYOR
BEŞIKTAŞ'IN geçtiğimiz ay görüşüp anlaşma sağladığı Valentin Rosier, İstanbul'dan "Gel" çağrısını bekliyor. Siyah-beyazlılar ile Sporting arasında sadece sonraki satıştan payın oranının belirlenmesinin kaldığı ifade edildi. Beşiktaş, 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Portekizliler kiralama ve opsiyona onay verip, payı yüzde 35 olarak istedi.