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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Peşin olursa 3 taksitle 4

Peşin olursa 3 taksitle 4

Beşiktaş ile İngiliz ekibi Leicester City, Ghezzal pazarlığında el sıkıştı, iş ödemenin şekline kaldı

Geçen sezon çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan oyuncularını kaybetmek istemeyen siyahbeyazlılar yoğun mesaide... En büyük beklenti Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal koridorunun bozulmaması. Rosier için Sporting'le el sıkışan Kartal, Ghezzal için Leicester City ile temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin 3 milyon Euro bonservisi kabul ettiği ancak peşin ödeme şartı koştuğu ifade edildi. Beşiktaş bu rakamı taksitle ödemek isteyince İngilizler'den, "Taksit olursa 4 milyon Euro isteriz" yanıtı aldı. 29 yaşındaki yıldızın menajeri Anouir Fazuli de dün tekrar İstanbul'a geldi. Bugün taraflar bir kez daha görüşecek.

ROSİER 'PAY'I BEKLİYOR
BEŞIKTAŞ'IN geçtiğimiz ay görüşüp anlaşma sağladığı Valentin Rosier, İstanbul'dan "Gel" çağrısını bekliyor. Siyah-beyazlılar ile Sporting arasında sadece sonraki satıştan payın oranının belirlenmesinin kaldığı ifade edildi. Beşiktaş, 1 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra 3 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Portekizliler kiralama ve opsiyona onay verip, payı yüzde 35 olarak istedi.

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