Haberler Spor Haberleri Transfer Haberleri Haberleri Ghezzal’ı aslan kaptı!
Giriş Tarihi: 15.7.2021

Ghezzal’ı aslan kaptı!

MEHMET ÖZCAN
Ghezzal’ı aslan kaptı!

Cezayirli yıldız, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife ‘Evet’ dedi. Leicester City ile de anlaşma tamam

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ZİRVE
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.

LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON € PEŞİN
29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Ghezzal geçen sezon siyah-beyazlı takımda 35 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atan yıldız futbolcu, 18 de gol pası verdi. Bu asistlerin 17'sini ligde yaptı ve Süper Lig'de asist kralı olmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp ve HTS yazışmaları...
15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı
Mario Balotelli'den flaş Fenerbahçe yanıtı! "Sadece Mesut Özil'i..."
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
Son dakika: 14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İstanbul'da yeni tehlike: Asya Kaplan Sivrisineği
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu! İki doz arası süre değişti
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ghezzal’ı aslan kaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA