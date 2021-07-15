Ghezzal’ı aslan kaptı!

Cezayirli yıldız, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife ‘Evet’ dedi. Leicester City ile de anlaşma tamam
Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçensezonu Beşiktaş'ta kiralıkolarak geçiren ve siyahbeyazlılarınbu yıl da kadrosundagörmek istediğiRachid Ghezzal'a kancaatan Aslan, transferdemutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA ZİRVE
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefondakonuştukları yıldız futbolcunun menajeriAnouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşamyüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.
LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON € PEŞİN
29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Ghezzal geçen sezon siyah-beyazlı takımda 35 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atan yıldız futbolcu, 18 de gol pası verdi. Bu asistlerin17'sini ligde yaptı ve Süper Lig'de asist kralıolmayı başardı.