G.Saray çekildi Rosier imzaya kaldı

Beşiktaş ve Galatasaray arasında bir süredir devam eden Valentin Rosier düellosunda yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki Fransız sağ beke teklif götüren sarı-kırmızılıtakım, oyuncunun Beşiktaş'ta oynamayadevam etmek istemesi üzerine bu transferdenvazgeçti. Futbolcunun kulübü Sporting'e1 milyon Euro kiralama bedeli, 3 milyonEuro zorunlu satın alma maddesiyle birliktebonuslar ve sonraki satıştan % 20 pay teklif eden siyah-beyazlılar, mutlu sona çok yaklaştı. G.Saray'ın aradan çekilmesiyle eli güçlenen Kartal'ın, Portekiz ekibiyle önümüzdeki günlerde el sıkışması ve yıldız sağ bekin de geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta yola devam etmesi bekleniyor.