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Giriş Tarihi: 15.7.2021

G.Saray çekildi Rosier imzaya kaldı

G.Saray çekildi Rosier imzaya kaldı
Beşiktaş ve Galatasaray arasında bir süredir devam eden Valentin Rosier düellosunda yeni bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki Fransız sağ beke teklif götüren sarı-kırmızılı takım, oyuncunun Beşiktaş'ta oynamaya devam etmek istemesi üzerine bu transferden vazgeçti. Futbolcunun kulübü Sporting'e 1 milyon Euro kiralama bedeli, 3 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle birlikte bonuslar ve sonraki satıştan % 20 pay teklif eden siyah-beyazlılar, mutlu sona çok yaklaştı. G.Saray'ın aradan çekilmesiyle eli güçlenen Kartal'ın, Portekiz ekibiyle önümüzdeki günlerde el sıkışması ve yıldız sağ bekin de geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta yola devam etmesi bekleniyor.

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G.Saray çekildi Rosier imzaya kaldı
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