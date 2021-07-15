Ndao da geliyor

GHEZZAL'IN transferini büyük ölçüde bitiren Galatasaray, sağ kanada takviye olarak Süper Lig'i bilen bir ismi daha katacak. Sarıkırmızılılar, 24 yaşındaki Alassane Ndao ve kulübü Fatih Karagümrük'le transfen için anlaştı. Geçen sezon kırmızı-siyahlılarda başarılı bir performans sergileyen Senegalli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakan Aslan, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra 1 milyon Euro teklif etti ve olumlu dönüş aldı. 2020-21'de 38 karşımaşmaya çıkan ve 11 gol, 9 asist ile skora katkı veren Ndao ile resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.