Boey: G.Saray’da yeniden doğdum

G.SARAY Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Önceki gün İstanbul'a gelen 20 yaşındaki oyuncu, dün sağlık kontrolünden geçip ardından da imzayı attı. Rennes altyapısından yetişen ve geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren futbolcu, imza sonrasında açıklamalarda bulundu. Geldiği andan itibaren çok iyi bir ortam bulduğunu söyleyen Boey, "Galatasaray'a gelmek muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuşgibi hissediyorum. Taraftarlarımızın benimle gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" diye konuştu.
BOEY KIMDIR?
Yaş: 20Boy: 1.78Ülke: FransaMevki: Sağ bekPiyasa değeri: 2.5 milyon Euro