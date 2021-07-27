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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Gösterişten uzak takım oyununa yatkın

SUAT UMURHAN
Gösterişten uzak takım oyununa yatkın
Transferi sürpriz olarak gösterilen Alexandru Cicaldau için 'Hagi'nin velihatı' yakıştırmaları yapılsa da oyuncunun futbol yapısı bunun bir hayli uzağında. 'Academia Hagi'de yetişen ve sonrasında da yine Hagi'nin sahibi olduğu FC Viitorul'a transfer olan futbolcunun oyun yapısı 'gösterişten uzak, takım oyununa yatkın' olarak anlatılabilir. Kanatlarda oynadığında performansı düşen ancak orta sahada hücuma dönük görev verildiğinde rakibi bozan bir isim. 10 numara veya merkez orta saha olarak görev yaptığı 155 maçta 34 gol bulan oyuncu 27 kez de asist yaptı. Bireysel etkiden çok çevresi ile uyum kurarak takımı besleyen 24 yaşındaki Cicaldau, özellikle kanatlardaki oyunu hızlandıran ve rakip savunma arkasına sık sık koşular yaparak denge bozan bir yapıya sahip.

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Gösterişten uzak takım oyununa yatkın
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