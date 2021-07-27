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Giriş Tarihi: 27.7.2021

‘Parlatıp satalım’

‘Parlatıp satalım’

Aslan, Morutan için 8 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Plan; oyuncuyu yüksek bedelle satmak

Yıllık ücretleri ile birlikte 15 milyon Euro'luk Rachid Ghezzal transferinden Fatih Terim'in isteği ile çekilen G.Saray, Olimpiu Morutan'ın peşinde. Steaua Bükreş, sağ kanatta da oynayabilen on numara için 15 milyon Euro isterken, sarı-kırmızılılar, Ghezzal'a ayırdığı bütçeyle işi bitirmeyi planlıyor. 8 milyon Euro bonservisi göze alan Aslan, 5 yıllık imza attıracağı Rumen oyuncuyu yüksek bir bedelle satacağına inanıyor. G.SARAY'A GÖZ KIRPTI
Morutan, önceki gün ligdeki Craiova maçında jeneriklik bir gol atarken, maç sonu transfer sorusuna şu yanıtı vermişti: "G.Saray'a transfer olursam çok sevinirim. İlk iki maçta kötü oynadım ki bonservisim ucuzlasın. Şaka yapıyorum! Cicaldau'yu da transferi nedeniyle tebrik edip, başarılar diliyorum."

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‘Parlatıp satalım’
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