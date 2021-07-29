Van Aanholt: Ben aslanım

MART ayında Galatasaray'ın listesine giren Patrick van Aanholt'a eski yönetim 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti. Hollandalı sol beki, yeni yönetim 1.7 milyon Euro'ya ikna etti. Salı akşamı İstanbul'a gelen Van Aanholt, dün sabah sağlık kontrolünden geçti ve akşam transferi için KAP'a açıklama yapıldı. İmzayı atıp 'Ben Aslanım' mesajı veren 30 yaşındaki oyuncu, "'Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Taraftarın büyüklüğünü biliyorum. Babel, Yedlin tanıdığım oyuncular. Aynı zamanda Fatih hocamız tanınmış bir isim. Onunla çalışmak mutluluk" ifadesini kullandı.