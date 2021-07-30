Dorukhan’ı avladı!

Bordo-mavililerin teklifini az bulan milli futbolcuyu Abdullah Avcı, “Seni şampiyonluk kadrosunda görmek istiyorum” sözleri ile ikna etti. Yıldız oyuncu ile 3+1 yıllık kontrat yapıldığı açıkland
Avrupa'ya gitmek için Beşiktaş'la biten sözleşmesini yenilemeyen Dorukhan Toköz, beklediği teklifleri alamamıştı. Yaklaşık10 gün önce Trabzonspor'un gündeminegelen 25 yaşındaki ortasaha, kendisine önerilen rakamıaz bulunca anlaşmasağlanamadı. Bu noktada devreye teknik direktör Abdullah Avcı girdi. Dorukhan'la birçok kez temasa geçen Avcı, İstanbul kampının son gününde bir görüşme daha gerçekleştirdi.
BU SEZON 16 MİLYON TL ALACAK
Deneyimli hoca, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı talebesini, "Seni şampiyonluk kadrosunda görmek istiyorum. Yükselişegeçmen ve kariyerindeyeni sayfa açman içinTrabzonspor önemli birfırsat" sözleriyle ikna etti. Sağlık kontrolünden geçen Dorukhan'ın, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Yıldız futbolcu bu sezon 9 milyon TL ücret alacak. Sonrakisezonlarda bir önceki sezon aldığıücrete (Tüfe+Üfe/2) oranındaartış uygulanarak ödeme yapılacak. 25 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için de 7 milyon TL imza parası verilecek. Opsiyon hakkı kullanılırsa 2024-25'te oyuncuya 10 milyon TL garanti ücret ve 10 milyon TL imza parası ödenecek.
8 NUMARAYI GIYECEK Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giymek istediğini kulübe ileten milli oyuncunun bu talebi kabul edildi.
NE YAPTI?
10 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Dorukhan Toköz, 3 sezon oynadığı Beşiktaş'ta 71 karşılaşmaya çıktı. Başarlı orta saha, 3 gol atarken 6 kez asist yaptı.
BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL
Bana göre en iyi üç transfer içerisinde
TRABZONSPOR yönetimi, bana göre çok akıllı bir transfere imza attı. Dorukhan Toköz, futbolun iki yönünü oynamayı bilen bir orta saha. Sakatlıkproblemi ve Beşiktaş'tayaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle geçensene beklenen performansı gösteremediama ben Trabzonspor'a çok katkısı olacağıgörüşündeyim. Bana göre katkı açısından şu ana kadar yapılan transferler içerisinde ilk üçte yer alır. Bunu zaman gösterecek.