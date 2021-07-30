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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Dorukhan’ı avladı!

YUNUS EMRE SEL
Dorukhan’ı avladı!

Bordo-mavililerin teklifini az bulan milli futbolcuyu Abdullah Avcı, “Seni şampiyonluk kadrosunda görmek istiyorum” sözleri ile ikna etti. Yıldız oyuncu ile 3+1 yıllık kontrat yapıldığı açıkland

Avrupa'ya gitmek için Beşiktaş'la biten sözleşmesini yenilemeyen Dorukhan Toköz, beklediği teklifleri alamamıştı. Yaklaşık 10 gün önce Trabzonspor'un gündemine gelen 25 yaşındaki orta saha, kendisine önerilen rakamı az bulunca anlaşma sağlanamadı. Bu noktada devreye teknik direktör Abdullah Avcı girdi. Dorukhan'la birçok kez temasa geçen Avcı, İstanbul kampının son gününde bir görüşme daha gerçekleştirdi.

BU SEZON 16 MİLYON TL ALACAK
Deneyimli hoca, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı talebesini, "Seni şampiyonluk kadrosunda görmek istiyorum. Yükselişe geçmen ve kariyerinde yeni sayfa açman için Trabzonspor önemli bir fırsat" sözleriyle ikna etti. Sağlık kontrolünden geçen Dorukhan'ın, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Yıldız futbolcu bu sezon 9 milyon TL ücret alacak. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacak. 25 yaşındaki futbolcuya her bir sezon için de 7 milyon TL imza parası verilecek. Opsiyon hakkı kullanılırsa 2024-25'te oyuncuya 10 milyon TL garanti ücret ve 10 milyon TL imza parası ödenecek.

8 NUMARAYI GIYECEK
Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giymek istediğini kulübe ileten milli oyuncunun bu talebi kabul edildi.

NE YAPTI?
10 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Dorukhan Toköz, 3 sezon oynadığı Beşiktaş'ta 71 karşılaşmaya çıktı. Başarlı orta saha, 3 gol atarken 6 kez asist yaptı.

BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL

Bana göre en iyi üç transfer içerisinde
TRABZONSPOR yönetimi, bana göre çok akıllı bir transfere imza attı. Dorukhan Toköz, futbolun iki yönünü oynamayı bilen bir orta saha. Sakatlık problemi ve Beşiktaş'ta yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle geçen sene beklenen performansı gösteremedi ama ben Trabzonspor'a çok katkısı olacağı görüşündeyim. Bana göre katkı açısından şu ana kadar yapılan transferler içerisinde ilk üçte yer alır. Bunu zaman gösterecek.

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