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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Vedat İstanbul’da

Vedat İstanbul’da
Fenerbahçe'nın tekrar kadrosuna katmak istediği Lazio'lu Vedat Muriqi, önceki akşam saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Kosovalı forvet soruları yanıtsız bırakırken, hızlı bir şekilde havalimanından ayrıldı. Golcü oyuncunun bir süre Türkiye'de tatil yapacağı belirtilirken, bu ziyaret Fenerbahçe'ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonun başında 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Lazio'ya verdiği Muriqi, İtalyan ekibinde bekleneni ortaya koyamamıştı.

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Vedat İstanbul’da
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