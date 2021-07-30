Vedat İstanbul’da

Fenerbahçe'nın tekrar kadrosuna katmak istediği Lazio'lu Vedat Muriqi, önceki akşam saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Kosovalı forvet soruları yanıtsız bırakırken, hızlı bir şekilde havalimanından ayrıldı. Golcü oyuncunun birsüre Türkiye'de tatil yapacağıbelirtilirken, bu ziyaretFenerbahçe'ye döneceğiiddialarını iyice alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonun başında 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Lazio'ya verdiği Muriqi, İtalyan ekibinde bekleneni ortaya koyamamıştı.