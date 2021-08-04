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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Alex için geri sayım!

Alex için geri sayım!
KARTAL'IN transferi için anlaşma sağladığı Alex Teixeira'nın yarın ya da cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan, 900 bin Euro'luk imza parasını Başkan Ahmet Nur Çebi'nin cebinden karşılayacağı Brezilyalı 10 numara, 7 günlük karantina süresini doldurduktan sonra takıma katılacak. Bu arada Alex'in transferi sonrası siyahbeyazlıların geçtiğimiz sezon oynanan 4-1-4-1 sisteminde değişiklik yapılmayacak. Başarının geldiği oyun sistemini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Sergen Yalçın, tek ön liberoda Josef'i kullanmaya devam edecek. Sambacı ise Atiba ya da Salih ile yan yana ikili olacak. 10 numara, sol kanat ve forvet olarak oynayabilen 31 yaşındaki Alex, siyah-beyazlıların orta sahadaki beyni olacak.

KİMSEDE BÖYLESİ YOK!
YENİDEN Beşiktaş'a dönen Valentin Rosier ile siyah-beyazlı kulüp arasında dün sosyal medyada esprili diyaloglar yaşandı. Kulübün resmi hesabı üzerinden, "Kimsede olmayan sağ bek fotoğrafı arıyoruz" mesajı paylaşıldı. Fransız yıldız da hemen kendi fotoğrafını yanıt olarak alta ekledi. Bu mesajlar taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

LARİN VE ADEM DÖNÜYOR
KANADA Milli Takımı ile yaşadığı sakatlık sonrası henüz siyah-beyazlılarla antrenmanlara başlamayan Cyle Larin, geri dönüşe hazırlanıyor. Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 26 yaşındaki forvetin, ligin ilk haftasındaki Ç.Rizespor maçına kadar hazır duruma geleceği düşünülüyor. Adalesindeki ağrılar sebebiyle Kayseri ile oynanan hazırlık mücadelesinde forma giyemeyen Ljajic de Larin gibi düz koşulara başladı.

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Alex için geri sayım!
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