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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Umutlar Ozan&Pelkas’ta

VOLKAN DEMİR
Umutlar Ozan&Pelkas’ta

Sarı-lacivertliler, Premier Lig takımlarının takip ettiği Ozan ile Pelkas’a toplam 20 milyon Euro değer biçti. Onları satabilirse yeni isimler alacak

Fenerbahçe'de maaşı yüksek oyuncuların takımdan ayrılacağına dair iddialar yükselse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Gustavo, Tisserand ve Sosa ile ilgili teknik direktör Vitor Pereira olumlu rapor verdi. Samatta'ya ise beklenen teklif gelmedi. Pereira'nın kadronun dışına aldığı isimlerden Thiam ve Sadık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ademi'ye ise henüz teklif yok.

HEDEF SANTRFOR, STOPER VE İKİ KANAT
Henüz resmi bir girişim olmasa da Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın Premier Lig takımlarınca takip edildiği bildirildi. Bu iki oyuncu için yönetimin biçtiği toplam değer 20 milyon Euro... Sarı-lacivertliler bu oyuncuları satarak limit sorununu aşmış olacak ve daha önce belirlenen hedeflere yönelecek. Fenerbahçe santrfor, stoper ve iki kanat için çalışma yapıyor.

GENOA İSTERSE GÖNDERECEKLER
F.BAHÇE transferde Genoa'yı bekliyor. Özbek golcüsü Eldor Shomudorov'u 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya satan, Trabzon'dan Ekuban'ı alan İtalyan ekibi, bugünden itibaren transferde hız kazanacak. F.Bahçe'den Perotti ve Zajc, bu kulübün hedefinde olan isimler. Teklif gelirse Perotti bedelsiz bırakılacak. Zajc için 3.5 milyon Euro isteniyor.

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Umutlar Ozan&Pelkas’ta
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