Yalçın’ın seçimi de Jong!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceliğin Hollandalı yıldıza verilmesini istedi. Sevilla ile anlaşan siyah-beyazlı yetkililer de oyuncu ile temasları artırdı
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luuk de Jong'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesi için Alaves'ten Joselu ile anlaşma sağlayan Sevilla, Hollandalı yıldızı gözden çıkardı. Bunun üzerineharekete geçen Beşiktaş yönetimi,teknik direktör SergenYalçın'a Luuk de Jong ileDiego Costa isimleri arasındatercih yapmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı da De Jong'u öne çıkararak birinci sıraya adını yazdı.
2.5 MİLYON EURO'LUK MAAŞI KARŞILANACAK
Oyuncunun yaklaşık 2.5 milyon Euro olan maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederek Sevilla'dan transfer onayını alan Kara Kartal, 30 yaşındaki golcü ile pazarlıklara başladı. MenajerininSevilla'daki sözleşmesinin dışındafarklı istekleri bulunduğu için sürecinuzamasına kesin gözüyle bakılırken,siyah-beyazlılar isteklibir şekilde oyuncuyla temaslarınadevam ediyor.