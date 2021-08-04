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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Yalçın’ın seçimi de Jong!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yalçın’ın seçimi de Jong!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceliğin Hollandalı yıldıza verilmesini istedi. Sevilla ile anlaşan siyah-beyazlı yetkililer de oyuncu ile temasları artırdı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luuk de Jong'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesi için Alaves'ten Joselu ile anlaşma sağlayan Sevilla, Hollandalı yıldızı gözden çıkardı. Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'a Luuk de Jong ile Diego Costa isimleri arasında tercih yapmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı da De Jong'u öne çıkararak birinci sıraya adını yazdı.

2.5 MİLYON EURO'LUK MAAŞI KARŞILANACAK
Oyuncunun yaklaşık 2.5 milyon Euro olan maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederek Sevilla'dan transfer onayını alan Kara Kartal, 30 yaşındaki golcü ile pazarlıklara başladı. Menajerinin Sevilla'daki sözleşmesinin dışında farklı istekleri bulunduğu için sürecin uzamasına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlılar istekli bir şekilde oyuncuyla temaslarına devam ediyor.

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Yalçın’ın seçimi de Jong!
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