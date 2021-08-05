Ricardo Lopes Fenerbahçe’de

Çin’in Shanghai Port takımında forma giyen 30 yaşındaki forvet için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Transfer 2-3 gün içinde resmen açıklanacak
Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren Fenerbahçe, bu bölgeye bir transfer daha yaptı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği Ricardo Lopes'i kadrosuna kattı. Portekizli hocanın eski takımıShanghai Port'tan öğrencisi olanLopes için Çin kulübüyle uzun süredirFenerbahçeli yöneticiler görüşmehalindeydi. 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için sarı-lacivertli idarecilerin, Çin ekibiyle el sıkıştığı ve 2 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirdiği bildirildi.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU Sol forvet başta olmak üzere hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferinin 2-3 gün içerisinde açıklanacağı ifade edildi. Kariyerine ülkesinde başlayantecrübeli oyuncu daha önce üstdüzey bir takımda hiç forma giymedi.Brezilya'da Globo ve Fortaleza takımlarında ter döken Ricardo Lopes Pereira, Güney Kore'de ise Jeonbuk Hyundai ve Jeju United'da oynadı. 2019-20 sezonunun ara dönemindeise 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyleJeonbuk'tan Shanghai Port'a transferoldu. Çin kulübünde çıktığı toplam 34 maçta ise 10 gol ve 3 asist kaydetti.