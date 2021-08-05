Tanganga aslan oldu

Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. Luyindama'nın kötü performansından sonra stoper arayışlarına hız veren sarıkırmızılılar, Tottenham'ın 22 yaşındakiİngiliz futbolcusunda karar kılmıştı. Dün de bu transferde İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. 1 yıllığına kiralanacakolan Tanganga'ya 1 milyonEuro civarı bir maaş ödeneceği bildirildi. Oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Tottenham altyapısından yetişen ve sözleşmesi 2025'te bitecek genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.