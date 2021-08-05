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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Tanganga aslan oldu

Tanganga aslan oldu
Galatasaray bir süredir görüşme halinde olduğu Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. Luyindama'nın kötü performansından sonra stoper arayışlarına hız veren sarıkırmızılılar, Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz futbolcusunda karar kılmıştı. Dün de bu transferde İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. 1 yıllığına kiralanacak olan Tanganga'ya 1 milyon Euro civarı bir maaş ödeneceği bildirildi. Oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Tottenham altyapısından yetişen ve sözleşmesi 2025'te bitecek genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Tanganga aslan oldu
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