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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Cornelius koptu geliyor

YUNUS EMRE SEL
Cornelius koptu geliyor

28 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon Euro, kulübü Parma’ya da 5 milyon Euro teklif edildi. Bugün İtalya’ya Cornelius için uçak gidecek ve anlaşma sağlanırsa Trabzon’a dolu dönecek

Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var. Toplamda 2.5 milyon Euro'yu bulan bu teklife oyuncunun sıcak baktığı bildirilirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Parma ile rakamsal konularda görüşüyoruz. Süreç olumlu devam ediyor. Ciddi mesafe aldık" dedi.

BUGÜN SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK
Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo- mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderecek. Son pürüzler de giderilip anlaşma sağlanırsa, oyuncuyu da alıp Trabzon'a dönecek.

Molde maçından dev kazanç
Trabzonspor'un Molde ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında tribünlerin %50'si seyirciye açılmıştı. Biletlerin tamamına yakını tükenirken 2 milyon 400 bin TL tribün geliri elde edildiği açıklandı. Maç günü TS Club mağazalarındaki satıştan da kasaya 1 milyon TL'ye yakın hasılat girdiği belirtildi.

1 SORU 1 CEVAP: İSKENDER GÜNEN

AVCI'NIN ELI HÜCUMDA GÜÇLÜ
Ekuban'ın gidişi Trabzonspor'u etkiler mi? Caleb Ekuban, Trabzonspor'a rezerv oyuncu olarak gelmişti. Ancak gösterdiği performansla takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Atletik özellikleriyle ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir futbolcuydu. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a geldiği günden bugüne kadar çok önemli katkılar yaptı. Yokluğunda, Trabzonspor'un oluşturduğu kadro düşünüldüğünde çok önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü Caleb Ekuban'ın olduğu hücum bölgesinde, bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncuları mevcut.

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Cornelius koptu geliyor
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