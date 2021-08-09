Cornelius koptu geliyor

28 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon Euro, kulübü Parma’ya da 5 milyon Euro teklif edildi. Bugün İtalya’ya Cornelius için uçak gidecek ve anlaşma sağlanırsa Trabzon’a dolu dönecek
Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücretvar. Toplamda 2.5 milyon Euro'yu bulan bu teklife oyuncunun sıcak baktığı bildirilirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Parma ile rakamsal konularda görüşüyoruz. Süreç olumludevam ediyor. Ciddi mesafe aldık" dedi.
BUGÜN SON PÜRÜZLER GİDERİLECEK
Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo- mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderecek. Son pürüzler de giderilip anlaşma sağlanırsa, oyuncuyu da alıp Trabzon'a dönecek.
Moldemaçındandev kazanç
Trabzonspor'un Molde ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında tribünlerin %50'si seyirciye açılmıştı. Biletlerin tamamına yakını tükenirken 2 milyon 400 bin TL tribün geliri elde edildiği açıklandı. Maç günü TS Club mağazalarındaki satıştan da kasaya 1 milyon TL'ye yakın hasılat girdiği belirtildi.
1 SORU 1 CEVAP: İSKENDER GÜNEN
AVCI'NIN ELI HÜCUMDA GÜÇLÜ Ekuban'ın gidişi Trabzonspor'u etkiler mi?Caleb Ekuban, Trabzonspor'a rezerv oyuncuolarak gelmişti. Ancak gösterdiği performanslatakımın değişmez oyuncularındanbiri oldu. Atletik özellikleriyle önplana çıkan ve mücadele gücü yüksekbir futbolcuydu. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'ageldiği günden bugüne kadar çokönemli katkılar yaptı. Yokluğunda, Trabzonspor'unoluşturduğu kadro düşünüldüğündeçok önemli bir sorun ortaya çıkmaz.Çünkü Caleb Ekuban'ın olduğuhücum bölgesinde, bordo-mavili ekibinyetenekli oyuncuları mevcut.