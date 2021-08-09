Son bir şarkı Diego Costa!

Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki santrforun iki yıllık sözleşme için 7 milyon Euro’luk isteğini 250 bin Euro indirmesi halinde bonus formülüyle transferi çözecek
Beşiktaş'ın golcü transferi gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki Luuk de Jong'dan olumsuz geri dönüş alırken, Diego Costa olumlu tavır sergiledi... De Jong için Sevilla ile anlaşan Kartal, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği bildirilenHollandalı golcünün, eşinin de etkisiyleülkesine dönmek istediği ve PSV'nin teklifinikulübüne kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.
ATLETİCO MİNEİRO YİNE DEVREDE
Bonservisi elinde olan Diego Costa ise transfer dönemi açılmadan Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerdendi. Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü. Başlangıçta iki sezon için toplam8 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya indi. Şayet Costa, 250 bin Euro daha indirim yaparsa Kartal, 250 bin Euro da bonus maddesiyle transferi bitirmeyi istiyor. Bu aradaBrezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, Costa'yadaha önce yaptığı ve reddedildiği teklifi yükseltti.
GHEZZAL'DA PLAN RİZESPOR KARŞILAŞMASI
Beşiktaş, transferini bitirdiği Rachid Ghezzal'a kavuşmak için saatleri sayıyor. Leicester City'nin kampından ayrılarak Fransa'ya ailesinin yanına giden başarılı futbolcu, burada eşyalarını topladıktan sonra İstanbul'un yolunu tutacak. Cezayirli yıldızın, bu gece gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Evraklarının yetişmesi halinde Ghezzal'ın Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil edilebileceği kaydedildi.
2 SORU 2 CEVAP: FATIH DOĞAN
KARTAL BÜYÜK AV PEŞİNDE 1- Beşiktaş şu anki durumuyla lige hazır mı? BEŞIKTAŞ kadroyu çok bozmadığı için geçen sezon başı yaşadığı handikapları yaşamaz. Ama yüzde 55-60 oranında hazır olduğunu düşünüyorum.
2- Transferde daha kimler kadroya katılacak? DAHA önce bana sorduğunuz, "Beşiktaş gecikiyor mu?" sorusuna, "Mevcut şartlarda hayır. Paniğe gerek yok" demiştim. Bu süreçte Beşiktaş, takımı çifte şampiyonluğa götüren en önemli yıldızlardan ikisi, Rosier ve Ghezzal ile anlaştığı gibi Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi bonservisi elinde olan kaliteli, oynamaya hazır, yerli oyuncuları kadrosuna kattı. Ama en flaş transferi, hem 10 numarada hem de forvet olarak oynayabilen, 10.5 numara diye tabir ettiğimiz Alex Teixeira'dır. Şimdi geriye iki önemli transfer kaldı; stoper ve forvet. Stoperde Godin'den vazgeçilmedi,Cagliari ile anlaşma yapıldı,oyuncu bekleniyor. Monteroda haber yollamış, yeniden kiralıkgelmek istiyor. Forvette ise De Jong ve Diego Costa, Beşiktaş'ın listesinin ilk iki sırasındaki isim gözüküyor. Ancak yaptığım araştırmalarda Beşiktaş daha büyük bir golcününpeşinde. Bu ikisinin dışında çok gizli bir şekilde bu transfer için pozisyon alındığı fikri bende oluştu. Bu yıldız transferi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum ama Beşiktaş'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var. Yönetim ve teknik kadronun aksine ben N'Sakala'nın da gönderilip yerine, Şampiyonlar Ligi seviyesinde sol bek alınmasının ve şartlar oluşturulursa da kaleci Mert Günok'un kadroyadahil edilmesinin Beşiktaş'a çokgüç katacağına inanıyorum.