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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Gedson el yaktı!

MUSTAFA NACAR
Gedson el yaktı!

Teknik direktör Pereira’nın talebiyle oyuncunun kulübü ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin kiralık teklifine soğuk bakan Benfica, 15 milyon Euro istedi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes… Geçen sezon devre arasında G.Saray'a gelen Fernandes'i sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak isterken, Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı. Hücumda etkili bir orta saha hedefleyen Pereira da Gedson'u istedi. Yönetici Selahattin Baki de Benfica ile temas kurarak, Gedson için kiralama teklifini götürdü. Ancak Portekiz ekibi 15 milyon Euro bonservis isteyince pazarlıklar donduruldu.

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Gedson el yaktı!
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