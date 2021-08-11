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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Bombardıman başladı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bombardıman başladı

Yönetimin Belçikalı santrfor için harekete geçmesi, siyah-beyazlı renklere gönül verenleri heyecanlandırdı. Alex Teixeira’da olduğu gibi 27 yaşındaki golcü de sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu

Golcü transferi için Luuk de Jong'tan istediği yanıtı alamayan, Diego Costa için şartlarını zorlayan Beşiktaş, 32 yaşındaki forvete Brezilya ekibi Altetico Mineiro da talip olunca rotasını Michy Batshuayi'ye çevirdi. Geçen sezonu Crystal Palace'da kiralık geçiren, Chelsea'nin Lukaku'yu transferi sonrası İngiliz ekibinde forma giyme şansı azalan oyuncuya olan ilgi siyah-beyazlı taraftarı da heyecanlandırdı. Alex Teixeira'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan ve Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a gelmeden önce Türkçe "Siz istediniz ben geliyorum" sözleriyle mest olan taraftar, Batshuayi için de mesaj bombardımanını devreye soktu. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı.

KİMDİR?
Marsilya, Chelsea ve Dortmund formalarını da giyen Batshuayi, geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği C.Palace'ta 20 maçta 2 gol atıp, 2 de asist katkısı verdi. Kariyerinin en parlak dönemini Fransız ekibi Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yazında 39 milyon Euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutmuştu

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Bombardıman başladı
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