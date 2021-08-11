Bombardıman başladı

Yönetimin Belçikalı santrfor için harekete geçmesi, siyah-beyazlı renklere gönül verenleri heyecanlandırdı. Alex Teixeira’da olduğu gibi 27 yaşındaki golcü de sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutuldu
Golcü transferi için Luuk de Jong'tan istediği yanıtı alamayan, Diego Costa için şartlarını zorlayan Beşiktaş, 32 yaşındaki forvete Brezilya ekibi Altetico Mineiro da talip olunca rotasını Michy Batshuayi'ye çevirdi. Geçen sezonuCrystal Palace'da kiralıkgeçiren, Chelsea'nin Lukaku'yu transferi sonrası İngiliz ekibinde forma giyme şansı azalan oyuncuya olan ilgi siyah-beyazlı taraftarı da heyecanlandırdı. Alex Teixeira'yı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan ve Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a gelmeden önce Türkçe "Siz istediniz ben geliyorum" sözleriyle mest olan taraftar, Batshuayi için de mesaj bombardımanını devreye soktu. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımına kısa sürede500 bine yakın "Cometo Beşiktaş" (Beşiktaş'agel) mesajı atıldı.
KİMDİR?
Marsilya, Chelsea ve Dortmund formalarını da giyen Batshuayi, geçen sezonukiralık olarak geçirdiği C.Palace'ta 20maçta 2 gol atıp, 2 de asist katkısı verdi. Kariyerinin en parlak dönemini Fransız ekibi Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yazında 39 milyon Euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutmuştu