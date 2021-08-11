Operasyon 2

'yu kadrosunakatan Galatasaray'ın8. transferi Victor Nelsson oldu.Danimarkalı stoperin gelişiyle sarı-kırmızılı takımdakiAslan, lig başlamadan kontenjanını boşaltmak zorunda. En büyük sıkıntı ise 590 milyon TL olan takım bütçesinin Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği 480 milyon TL'ye düşmesi gerek.GÖZÜNDEN operasyon geçireceksezonun ilk yarısını kaçıracak ve Norveçli sağ beke lisans çıkarılmayacak.A Takım seviyesinde görülmeyen'la yollar ayrılacak.KONYASPOR'A dönmeye soğuk bakanSüper Lig'de yer alan bir takıma kiralanacak.KADRODA düşünülmeyeni kulüp bulamazlarsa 1 yıl kalan sözleşmeleri en az zararla feshedilecek.MBAYE Diagne, İtalya ya da İngiltere'den bir takıma satılacak.YÜKSEK maliyetli bir başka yıldız Ryande yol ayrımında.Yönetim göndermek istiyor, Hollandalı oyuncu kulüp aramaya başladı.LUYINDAMA için Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi.G.SARAY'IN transferini KAP'a bildirdiği Victor Nelsson, dün İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki Danimarkalı savunmacı bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi imzayı atacak. Cimbom, genç oyuncu için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nelsson, "Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum" dedi.