Haberler Spor Haberleri Transfer Haberleri Haberleri Taraftar için döndü
Giriş Tarihi: 11.8.2021

Taraftar için döndü

MUSTAFA NACAR
Taraftar için döndü
Beşıktaş'ın sihirbazı Rachid Ghezzal dün ailesiyle birlikte İstanbul'a ayak bastı. Fransa'dan yola çıkarken "Elhamdülillah eve dönüyoruz" paylaşımı yapan 29 yaşındaki sağ bekin menajeri Anoir Fazuli, Ghezzal'ın Suudi Arabistan ve İstanbul kulüplerinden çok daha iyi teklifler almasına rağmen Beşiktaş'a dönmesi için "Taraftar için geri dönüyor. Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği sevgiye kayıtsız kalmadı" yorumunu yaptı. Leicester City ile hazırlık dönemi geçiren Cezayirli yıldızın, cuma günü Ç.Rize ile oynanacak Süper Lig'in ilk hafta maçında forma giymesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Tam 8 ayrılık birden...
Son dakika: Tarihi transferde 'yok artık' dedirten detay! Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret belli oldu...
Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisine yeni zam! Kamu işçilerinin zam oranı ne kadar oldu?
EDHO'nun usta oyuncusu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Senarist Bahadır Özdener duyurdu! Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
SON DAKİKA || Manavgat yanarken evini kurtaran başkan Şükrü Sözen'den akla ziyan bahaneler
1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!
140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!
TOKİ'den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde uygun fiyatlı arsa satışı başlıyor!
Son dakika: Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun'u sel vurdu! Köprüler yıkıldı, yollar çöktü! Peş peşe açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftar için döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA