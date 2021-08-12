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Giriş Tarihi: 12.8.2021

7 milyon Euro 5 yılda ödenecek

7 milyon Euro 5 yılda ödenecek
Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödenecek. Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu açıklandı. Danimarkalı futbolcuya da sezon başına 1 milyon Euro ödenecek. Victor Nelsson imzanın ardından duygularını şöyle dile getirdi: "Fantastik bir takıma geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fatih Terim hocamızla çalışacak olmaktan memnunum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum."

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7 milyon Euro 5 yılda ödenecek
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