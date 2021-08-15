Gedson&Halil’le mutlu son

Giriş Tarihi: 15.8.2021

Şu ana kadar 8 transfer yapan sarı-kırmızılı takım kadrosunu değiştirirken, İmparator’un aklı iki eski öğrencisinde. Gedson için 8 milyon Euro’ya kadar çıkan Galatasaray, Halil’e ise 5 milyon Euro ödemeye hazır