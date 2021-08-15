İlk ateş Paris’te yandı

Yıldız golcünün menajeriyle Fransa’nın başkentinde masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun ikna edilmesi halinde Lyon ile pazarlıklara start verecek
Uzun süredir güçlü ve bitirici bir forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe, hedefini belirledi ve harekete geçti... Birsüredir gündeminde olan Lyon'unyıldızı Moussa Dembele için hareketegeçen sarı-lacivertlilerde biryetkili, golcü futbolcunun menajeriyleParis'te masaya oturarakpazarlıkları başlattı. Öncelikle 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, anlaşmanın sağlanması halinde Lyon ile temas kuracak. Üstelik transferde Fenerbahçe'nin avantajı oldukça fazla. Çünkü Fransız kulübü de sarılacivertlileriniki oyuncusunu gözünekestirmiş durumda.
LYON DA DİMİTRİS PELKAS VE OZAN'I İSTİYOR Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü JuninhoPernambucano'nun önümüzdekigünlerde bir menajerle İstanbul'agelerek, iki futbolcunun şartlarınısoracağı kaydedildi. Bu görüşmede, Moussa Dembele konusunun da masaya yatırılarak takas formülü dahil olmak üzere anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.
BAKAMBU'DAN MESAJ VAR!
FENERBAHÇE'NIN transfer gündeminde olan ve bir dönem Bursaspor'da da top koşturan forvet Cedric Bakambu'dan heyecan yaratan bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli stoper Min- Jae Kim'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bakambu da Koreli savunmacının formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Tebrikler kardeşim" yazdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Bakambu yeşilışık yaktı. Sıra sende, bekliyoruz" yorumları yaptı.