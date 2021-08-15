Siopis yetmez Efecan da gelsin

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Manolis Siopis’in bonservisi için görüşmeler sürerken, taraftarlar Efecan Karaca’nın da takıma katılması adına sosyal medyadan mesaj yağdırdı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği defansif orta saha ve stoper transferleri için belirlenen isimlerden Manolis Siopis için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusuile anlaşan bordomavililer,Alanyasporyönetimiile pazarlıkyapıyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen 27 yaşındaki Yunan futbolcu için 1.5 milyon Euro isteyen Akdeniz ekibine, 900 bin Euro teklif eden yönetime taraftarlardan ilginç bir istek geldi.
İKİ SEZONDUR GÜNDEMDE
Bordo-mavili futbolseverler iki sezondur Trabzonspor ile adı anılan Aytemiz Alanyaspor'un milli kanat oyuncusu EfecanKaraca'nın da alınmasını talep ediyor. 31 yaşındaki futbolcununtransferiiçin sosyal medyadabirçok mesajatan taraftarlar, yönetimkurulundanbu transfer için yenibir hamle yapılmasınıbekliyor.
ROMA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
TRABZONSPOR'UN UEFA Konferans Ligi playoff turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Roma ile oynayacağı maçın biletlerinin Passolig'den satışı başladı. Stadın yüzde 50kapasitesi oranında satışa çıkan biletlerialmak isteyen taraftarlara çift aşızorunluluğu da getirildi. Ayrıca iki doz aşı olanlara da aradan 14 gün geçmesi gerektiği aktarıldı. Bilet fiyatları ise şöyle: Vip Platinum 1000 TL, Vip Gold 800 TL, Vip Silver 600 TL, Batı 500 TL, Doğu 350 TL, Fırtına 200 TL, Kale Arkası 150 TL, Misafir Takım 150 TL.