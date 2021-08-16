Huzurlarınızda Cicaldau

Avrupa’da oynamayan 24 yaşındaki orta saha, Giresunspor karşısında ilk kez formayı giyecek. 11’de görev yapacak olan Cicaldau 6.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti
Sezonu 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile açacak olan Galatasaray'da yeni transfer Alexandru Cicaldau da bugün sahne alıyor. UEFA'da statüye takıldığı için Avrupa Ligielemelerinde kadroya yazılamayan yıldız futbolcununlisansı çıktı. Rumen orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla Giresunspor maçında tanışacak. Arda Turan'ın yerine ilk 11'e girmesi beklenen Cicaldau, Florya'daki idmanlarda sergilediği performansla beğeni topladı.
HAGİ İLE KIYASLANMAK İSTEMİYOR
24 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Craiova'da 4 sene giydiği 10 numarayı Galatasaray'da tercih etmedi. Hagi ile kıyaslanmakistemeyen Cicaldau'yu,Fatih Terim8 numara olarakkullanacak. Giresun deplasmanında orta sahada defansif rol üstlenecek Taylan ve Berkan'ı ofansif özelliğiyle tamamlayacak Cicaldau, paslarıyla hücum hattındaki Kerem ve Diagne'yi pozisyona sokmaya çalışacak.
BİR SORU - BİR CEVAP LEVENT TÜZEMEN
Frikikler ondan sorulur Bugün ilk kez forma giyecekolan yeni transfer AlexandruCicaldau, Galatasaray'a nelerkatar? Beklentiniz nedir?
Cicaldau'nun bonservisine'25 milyon Euro'ya serbest kalırım'maddesini koydurması, hedefininGalatasaray sonrası başkakulüpler de olduğunu gösteriyor.Bonservise bu tür bir değer biçilmesiniTürkiye'de görmedik desekdoğrudur. Giresunspor maçındaGalatasaraylıların gözüCicaldau'nun üstünde olacak.Rumen futbolcunun maç videolarınıizledim, iki ayağını da kullanıyor,yumuşak bilekleri var, duran toplardaetkili ortalar yapıyor. AyrıcaG.Saray'ın uzun süredir frikikten golatamadığını düşünürsek bu hasretiCicaldau bitirecek gibi görünüyor.