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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Huzurlarınızda Cicaldau

MEHMET ÖZCAN
Huzurlarınızda Cicaldau

Avrupa’da oynamayan 24 yaşındaki orta saha, Giresunspor karşısında ilk kez formayı giyecek. 11’de görev yapacak olan Cicaldau 6.5 milyon Euro’ya transfer edilmişti

Sezonu 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile açacak olan Galatasaray'da yeni transfer Alexandru Cicaldau da bugün sahne alıyor. UEFA'da statüye takıldığı için Avrupa Ligi elemelerinde kadroya yazılamayan yıldız futbolcunun lisansı çıktı. Rumen orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla Giresunspor maçında tanışacak. Arda Turan'ın yerine ilk 11'e girmesi beklenen Cicaldau, Florya'daki idmanlarda sergilediği performansla beğeni topladı.

HAGİ İLE KIYASLANMAK İSTEMİYOR
24 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Craiova'da 4 sene giydiği 10 numarayı Galatasaray'da tercih etmedi. Hagi ile kıyaslanmak istemeyen Cicaldau'yu, Fatih Terim 8 numara olarak kullanacak. Giresun deplasmanında orta sahada defansif rol üstlenecek Taylan ve Berkan'ı ofansif özelliğiyle tamamlayacak Cicaldau, paslarıyla hücum hattındaki Kerem ve Diagne'yi pozisyona sokmaya çalışacak.

BİR SORU - BİR CEVAP
LEVENT TÜZEMEN

Frikikler ondan sorulur
Bugün ilk kez forma giyecek olan yeni transfer Alexandru Cicaldau, Galatasaray'a neler katar? Beklentiniz nedir?
Cicaldau'nun bonservisine '25 milyon Euro'ya serbest kalırım' maddesini koydurması, hedefinin Galatasaray sonrası başka kulüpler de olduğunu gösteriyor. Bonservise bu tür bir değer biçilmesini Türkiye'de görmedik desek doğrudur. Giresunspor maçında Galatasaraylıların gözü Cicaldau'nun üstünde olacak. Rumen futbolcunun maç videolarını izledim, iki ayağını da kullanıyor, yumuşak bilekleri var, duran toplarda etkili ortalar yapıyor. Ayrıca G.Saray'ın uzun süredir frikikten gol atamadığını düşünürsek bu hasreti Cicaldau bitirecek gibi görünüyor.

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Huzurlarınızda Cicaldau
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