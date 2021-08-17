Stoper operasyonu

Beşiktaş'ta gözler stoper bölgesine çevrildi. Godin veBoateng'den sonuç alamayan siyah-beyazlılarda planlama,yönetim ve teknik heyetinkararıyla değişti. TFF talimatlarına göre 14 yabancısından birinin 1997 doğumlu ve üzerinde olması gereken Beşiktaş'ta bu kriteri taşıyan Hasic'in sakatlığı sebebiyle ilk devrede lisansı çıkarılmayacak. Dolayısıyla yapılacak bir yabancı transferinin en fazla 24 yaşında olması gerekiyor. Kartal bu tercihini stoperde kullanacak. Benfica'dan Ferro (24) kritere uyması sebebiyle gündemde... Buarada milli stoper KaanAyhan için de Kartal,yeniden Sassuolo'nunkapısını çaldı.