Haberler Spor Haberleri Transfer Haberleri Haberleri Stoper operasyonu
Giriş Tarihi: 17.8.2021

Stoper operasyonu

Stoper operasyonu
Beşiktaş'ta gözler stoper bölgesine çevrildi. Godin ve Boateng'den sonuç alamayan siyah-beyazlılarda planlama, yönetim ve teknik heyetin kararıyla değişti. TFF talimatlarına göre 14 yabancısından birinin 1997 doğumlu ve üzerinde olması gereken Beşiktaş'ta bu kriteri taşıyan Hasic'in sakatlığı sebebiyle ilk devrede lisansı çıkarılmayacak. Dolayısıyla yapılacak bir yabancı transferinin en fazla 24 yaşında olması gerekiyor. Kartal bu tercihini stoperde kullanacak. Benfica'dan Ferro (24) kritere uyması sebebiyle gündemde... Bu arada milli stoper Kaan Ayhan için de Kartal, yeniden Sassuolo'nun kapısını çaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Son dakika: Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
SON DAKİKA | Cimilli İbo'dan kahreden haber! Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
Son dakika: Giresun'da olaylı maçı Galatasaray kazandı! 2 penaltı 2 kırmızı, 2 gol...
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?
Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Stoper operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA